Laura Sánchez fue electa presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol
La lista oficialista encabezada por la concejala Laura Sánchez se impuso en la asamblea de renovación de autoridades de la Liga Sanluiseña de Fútbol.
La votación fue 49 a 29 contra el sector que postulaba a Rubén Rey.
Sánchez venía ejerciendo el cargo de vicepresidenta y ahora ocupará el máximo cargo de la entidad rectora del balompié puntano. De esta forma se puso punto final a una polémica situación, con acusaciones de falta de transparencia a lo largo del proceso que obligaron a la intervención de la AFA.
En lo político, el gobierno provincial también celebró la designación de Sánchez, que tras llegar por el peronismo a la banca en el Concejo Deliberante, después “pegó el volantazo” y se alineó detrás del intendente Gastón Hissa.
