Laura Sánchez fue electa presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol

La votación fue 49 a 29 contra el sector que postulaba a Rubén Rey.

Sánchez venía ejerciendo el cargo de vicepresidenta y ahora ocupará el máximo cargo de la entidad rectora del balompié puntano. De esta forma se puso punto final a una polémica situación, con acusaciones de falta de transparencia a lo largo del proceso que obligaron a la intervención de la AFA.

En lo político, el gobierno provincial también celebró la designación de Sánchez, que tras llegar por el peronismo a la banca en el Concejo Deliberante, después “pegó el volantazo” y se alineó detrás del intendente Gastón Hissa.

Ampliaremos