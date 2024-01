En crisis: clubes preocupados por el futuro del fútbol puntano

Unos 12 clubes, en su mayoría de la Primera División B, algunos del fútbol femenino, Primera División y el fútbol infantil, le sumaron un nuevo frente de tormenta a la Liga Sanluiseña de Fútbol.

A la ya compleja suspensión emitida por AFA para la Liga Sanluiseña, que impide que los clubes de San Luis puedan jugar en torneos oficiales, se le agrega un petitorio de intervención urgente de la casa madre del fútbol puntano y el posterior llamado a elecciones.

La reunión, que tuvo lugar en el Club San Lorenzo en la zona del Puente Blanco, fue de carácter informativo y contó con la presencia de dirigentes y delegados de Fusión femenino, San Luis FC, EFI Fraga, Búfalo de La Punta, San Lorenzo, Juventud del Volcán, ComBox, Club Termas de Balde y Defensores de Nogolí. Además, los árbitros estuvieron representados por personal del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra), de la delegación local.

Alejandro Guzmán, tesorero de la Asociación Com Box de El Volcán, fue quien introdujo el tema por el que este grupo de dirigentes convocó a este encuentro. "Estamos haciendo lo que hay que hacer en estos momentos, que es regirnos por el estatuto de la Liga, que es como debería haberse manejado siempre y como se debe manejar en estos momentos. Esta es una reunión informativa, no tiene tintes políticos, no estamos en contra de nadie y solo queremos que el deporte empiece a trabajar como se debe trabajar, sin favoritismo, sin amiguismo. Lo que nosotros queremos es también escuchar la problemática de cada uno de ustedes".

Luego de exponer una serie de irregularidades, por la que ellos consideran están en condiciones de pedir una intervención, entre las que están el sistema de protesta, las falencias del sistema Comet (un sistema de gestión y administración deportiva), hubo tiempo para que todos los asistentes puedan dar su punto de vista a modo de debate.

Todos quieren una solución pronta, todos se sienten perjudicados directa o indirectamente por la suspensión de la Liga, que fue la gota que rebalsó el vaso y que afecta a las categorías de inferiores que compiten en AFA y hasta una veintena de árbitros de la provincia, a quienes no se les permitirá dirigir torneos nacionales oficiales, y que ya le dio su primer revés a la cuaterna compuesta por David Sosa, Marcelo Luján, Lucas Chacón y Gustavo Guerrero, quienes no podrán estar en el partido entre Rivadavia de la Bebida y Juventud Alianza en el Regional Federal Amateur.

Redacción