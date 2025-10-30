Tenis: un número uno argentino vende su celular para poder viajar a EE.UU

El joven tenista Mateo Pallero, mejor jugador del ranking nacional Sub 12, está organizando una rifa para poder viajar y competir en Estados Unidos.

El torneo apuntado es el Orange Bowl, uno de los torneos de mayor prestigio en el tenis junior, que fue fundado en 1947 y es considerado de “grado A” por la International Tennis Federation (ITF).

La rifa es por un celular iPhone 16 y tiene un costo de $20.000, siendo sorteada el sábado 13 de noviembre, por la lotería nacional nocturna. Además, el alias para realizar la transferencia es “Mateo.pallero.mp” y está a nombre del joven, Mateo Mariano Pallero.

Con el sueño de competir en el exterior y demostrar su valía ante los mejores juniors del mundo, Mateo Pallero está sorteando un iPhone 16, para conseguir el dinero suficiente para jugar el Orange Bowl.

Una joya que no tiene respaldo

El niño, oriundo de Pinamar, es una de las mayores promesas del tenis argentino. Ubicado en la mejor posición del ranking nacional para menores de 12 años, Pallero ganó 10 títulos, entre nacionales y regionales, en lo que va del año. Uno de ellos, incluso, fue en un torneo Sub 14, una categoría superior a la suya, en la que se encuentra entre los primeros 130 puestos del ranking.

Además, el joven ya cumplió el sueño de representar a la Selección argentina, jugando el Sudamericano Sub 12 de Santiago de Chile en junio de este año, y volverá a hacerlo en mediados de noviembre, cuando juegue el mundial de la categoría, en Perú.

Sin apoyo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) para disputar un torneo en Norteamérica, ya que la organización tiene la política de solo aportar fondos destinados a la participación en torneos locales, Pallero, junto a su familia, tomaron la decisión de sortear un celular de primera gama.

La historia se volvió viral en las redes sociales y llamó la atención de los jugadores profesionales. El primero en colaborar fue Federico Coria, quien se encuentra volviendo a los entrenamientos tras una operación en el codo, quien puso a disposición una remera y una gorra, que utiliza en los partidos, para ser rifadas.

También se puso en contacto el exjugador y actual coach Carlos Berlocq, que ayudó a difundir la historia y pasó la tarde de este jueves con Mateo y otros chicos de la Sub 12, mientras que el ex 48° del mundo Pedro Cachin contó una idea innovadora: en su evento Tenis Benéfico. Una serie de exhibiciones organizadas para el 6 de diciembre, en el club Bell de la ciudad cordobesa de Bell Ville, otorgará “un bono contribución destinado a 2 o 3 jóvenes promesas argentinas”.