Luis Giraudo con descanso obligatorio por razones de salud

El secretario de Personas con Discapacidad del Gobierno de San Luis, Luis Giraudo, está con licencia obligatoria por problemas de salud. El funcionario, de alto nivel de exposición, tuvo un inconveniente en un oído que se agravó y le causó una parálisis.

Si bien el hecho no fue difundido por el Gobierno, varias fuentes consultadas señalaron que el funcionario tiene que guardar reposo debido a una infección en el oído medio que causó un herpes. La inflamación le tocó el nervio de la cara y provocó una parálisis facial.

Los allegados al funcionario adjudicaron también el mal momento de salud al estrés y la continua actividad que lleva a diario.