Filtraron la fecha de casamiento de Mauro Icardi y la China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi vuelven a tener el foco de atención en su relación luego de que Lara Piro, abogada del futbolista, deslizara al pasar la posible fecha de su casamiento. Antes de que ello ocurra, debería de concretarse en su totalidad el divorcio entre el jugador y su ex pareja, Wanda Nara.

En diálogo con La Posta del Espectáculo, la letrada se mostró positiva con la posición de su representado frente a la Justicia en la causa de divorcio, indicando que, aunque a veces parece que no, puede resultar a favor de él: "El divorcio se tramita en Italia, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa“.

Inesperadamente, deslizó que una vez finalizado el divorcio podrían concretarse el esperado casamiento entre la polémica pareja: “Y por ahí, ¿quién dice? Tenemos casamiento“.

Ante la sorpresa de Gustavo Méndez y Facundo Ventura, la abogada dejó a todos con las ganas: “No voy a decir nada”.

De esta forma, se confirma marzo como la posible fecha de casamiento entre la actriz y el futbolista.

