Lluvias el viernes, fresco el sábado y caluroso el domingo

Vientos, calor, lluvias, ascenso de la temperatura, descenso de la temperatura; la transición entre octubre y noviembre ofrece en tres días una amplia variedad de factores climáticos, para todos los gustos.

En principio, la Red de Estaciones Meteorológicas emitió para el viernes a la tarde una alerta especial por lluvias que podrían dejar un acumulado considerable al final del día. Según los especialistas, las precipitaciones podrían ser fuertes y las condiciones mejorarán recién el domingo.

En promedio, las temperaturas para el último día de octubre oscilarán entre los 10 y los 27 grados y el viento será fuerte en el norte de la provincia.

Para el sábado se anunció una baja en la temperatura máxima, que no superará los 20 grados; aunque una suba en la mínima, que rondará los 13. El cielo estará nublado en casi toda la provincia y se espera que las lluvias sean constantes durante todo el día.

Como está dicho, el domingo las condiciones mejorarán y las lluvias solo quedarán en el norte de la provincia, aunque con menor importancia que el día anterior. La mínima prevista es de 11 grados y la máxima de 25.