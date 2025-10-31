Lluvias el viernes, fresco el sábado y caluroso el domingo
Para el último día de octubre se esperan lluvias intensas durante la tarde. En el resto del fin de semana reina la inestabilidad.
Vientos, calor, lluvias, ascenso de la temperatura, descenso de la temperatura; la transición entre octubre y noviembre ofrece en tres días una amplia variedad de factores climáticos, para todos los gustos.
En principio, la Red de Estaciones Meteorológicas emitió para el viernes a la tarde una alerta especial por lluvias que podrían dejar un acumulado considerable al final del día. Según los especialistas, las precipitaciones podrían ser fuertes y las condiciones mejorarán recién el domingo.
En promedio, las temperaturas para el último día de octubre oscilarán entre los 10 y los 27 grados y el viento será fuerte en el norte de la provincia.
Para el sábado se anunció una baja en la temperatura máxima, que no superará los 20 grados; aunque una suba en la mínima, que rondará los 13. El cielo estará nublado en casi toda la provincia y se espera que las lluvias sean constantes durante todo el día.
Como está dicho, el domingo las condiciones mejorarán y las lluvias solo quedarán en el norte de la provincia, aunque con menor importancia que el día anterior. La mínima prevista es de 11 grados y la máxima de 25.
