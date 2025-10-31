  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

19°SAN LUIS - Viernes 31 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

19°SAN LUIS - Viernes 31 de Octubre de 2025

EN VIVO

De octubre a noviembre

Lluvias el viernes, fresco el sábado y caluroso el domingo

Para el último día de octubre se esperan lluvias intensas durante la tarde. En el resto del fin de semana reina la inestabilidad.

Por redacción
| Hace 3 horas

Vientos, calor, lluvias, ascenso de la temperatura, descenso de la temperatura; la transición entre octubre y noviembre ofrece en tres días una amplia variedad de factores climáticos, para todos los gustos.

 

 

En principio, la Red de Estaciones Meteorológicas emitió para el viernes a la tarde una alerta especial por lluvias que podrían dejar un acumulado considerable al final del día. Según los especialistas, las precipitaciones podrían ser fuertes y las condiciones mejorarán recién el domingo.

 

 

En promedio, las temperaturas para el último día de octubre oscilarán entre los 10 y los 27 grados y el viento será fuerte en el norte de la provincia.

 

 

Para el sábado se anunció una baja en la temperatura máxima, que no superará los 20 grados; aunque una suba en la mínima, que rondará los 13. El cielo estará nublado en casi toda la provincia y se espera que las lluvias sean constantes durante todo el día.

 

 

Como está dicho, el domingo las condiciones mejorarán y las lluvias solo quedarán en el norte de la provincia, aunque con menor importancia que el día anterior. La mínima prevista es de 11 grados y la máxima de 25.  

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo