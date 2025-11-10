¿Cuánto falta para que terminen las clases?

Se acerca fin de año y las perspectivas de unas merecidas vacaciones en las familias puntanas están supeditadas a la fecha en que terminan las clases en las escuelas de la provincia. En ese sentido, San Luis está en un segundo bloque programado a nivel nacional.

En Santa Fe, Catamarca, Jujuy y Santa Cruz, la actividad escolar terminará el 12 de diciembre, por lo que las jurisdicciones apuran los exámenes de fin de año, debido a lo especial de la fecha que debe sumar viajes y fiestas de egresados para los alumnos que están en el último año.

En la mayoría de las provincias argentinas la fecha de finalización de clases será una semana después, el viernes 19. San Luis está entre ellas.

En rigor, el calendario escolar provincial determina que del 2 al 5 de diciembre en el nivel secundario se desarrolle el periodo de exámenes previos, con expresa indicación en el cronograma de no cesar las actividades para el resto del alumnado. Para el primario, el lapso de recuperación comienza el 9 de diciembre hasta el martes 16.

Los mismos días ocupará el turno para alumnos regulares, libres y de equivalencias que tengan que rendir sus exámenes correspondientes. El calendario indica que en paralelo se deben desarrollar “actividades de estrategias mixtas”, imposibles de realizar en la práctica porque los docentes están abocados a los exámenes.

Salta, Buenos Aires y La Pampa serán las provincias que cierren sus escuelas con posterioridad, muy cerca de Navidad. Incluso en La Pampa está previsto que sea después de la festividad: allí el ciclo lectivo se terminará el miércoles 26 de diciembre.

Está previsto que el ciclo lectivo 2026 comience el 24 de febrero para el nivel primario y el 5 de marzo para la secundaria.