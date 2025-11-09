Azul y oro: se festejó "a lo grande" el triunfo boquense en la Peña Juan Antonio Farenga
Decenas de hinchas compartieron una tarde inolvidable, rodeados de amistad, familia y pasión por el fútbol.
Cada vez que Boca se enfrenta en desafíos claves, los hinchas puntanos lo palpitan en familia y amigos en la Peña Boquense Juan Antonio Farenga. Bombos y platillos, banderas, una pasión que vibra en lo más alto, son el combo perfecto de cada encuentro. Esta vez, festejaron "a lo grande" el triunfo del Superclásico.
Boca se impuso 2-0 ante River, en La Bombonera. Los golazos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, se gritaron "con todo", con una voz que salió desde el alma de cada uno de los presentes. Y esas exclamaciones parecieron sellarse inmortalmente en cada rincón.
En la Peña, la gente se mostró muy alegre, con la gloria de un partido de excelencia. Todo se tiñó de azul y oro. En el medio, no faltaron bebidas y opciones gastronómicas para compartir. Todo resultó en un paquete irrepetible: una tarde con buenos momentos y un nuevo Superclásico a favor en el amplísimo haber del equipo.
Tras el resultado, los fanáticos salieron a la calle y celebraron la jornada de victoria como corresponde: con el orgullo de ser boquense.
