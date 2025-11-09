Azul y oro: se festejó "a lo grande" el triunfo boquense en la Peña Juan Antonio Farenga

Los hinchas siguieron el partido con gran expectativa. Luego, festejaron la victoria. Foto: gentileza.

Cada vez que Boca se enfrenta en desafíos claves, los hinchas puntanos lo palpitan en familia y amigos en la Peña Boquense Juan Antonio Farenga. Bombos y platillos, banderas, una pasión que vibra en lo más alto, son el combo perfecto de cada encuentro. Esta vez, festejaron "a lo grande" el triunfo del Superclásico.

Al concluir el partido, festejaron el triunfo en la calle. Foto: gentileza.

Farenga y su gente, hinchas con ADN boquense. Foto: gentileza.



Boca se impuso 2-0 ante River, en La Bombonera. Los golazos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, se gritaron "con todo", con una voz que salió desde el alma de cada uno de los presentes. Y esas exclamaciones parecieron sellarse inmortalmente en cada rincón.

Mariela, Daniel, Guadalupe y Diego, compartieron una tarde de familia y pasión boquense. Foto: gentileza



En la Peña, la gente se mostró muy alegre, con la gloria de un partido de excelencia. Todo se tiñó de azul y oro. En el medio, no faltaron bebidas y opciones gastronómicas para compartir. Todo resultó en un paquete irrepetible: una tarde con buenos momentos y un nuevo Superclásico a favor en el amplísimo haber del equipo.

La gente palpitó una tarde inolvidable en la Peña Farenga. Foto: gentileza.



Tras el resultado, los fanáticos salieron a la calle y celebraron la jornada de victoria como corresponde: con el orgullo de ser boquense.