"La Chochi" sufrió un accidente; piden oraciones por su recuperación

Todos los seguidores y conocidos de Roxana Agüero, "La Chochi", están muy preocupados por su estado de salud. Según informaron en su cuenta oficial, sufrió un fuerte accidente donde "se quebró la columna". Piden oraciones por su recuperación.



La influencer se encontraba en Mendoza, a instancias de una serie de viajes que concreta y comparte con la gente en el mundo virtual, de manera audiovisual. En primera instancia, no podían detallar en qué parte de la provincia se encontraban -al momento del traslado- en medio de un clima de máximo nerviosismo.



Luego, confirmaron que la trasladaron al Hospital Central de Mendoza. "Por favor, no me estén llamando porque estamos en el hospital, no puedo ni quiero hablar", comentó conmovido su esposo, Emiliano.



En las últimas horas, la mujer había sorprendido con un video donde se mostraba condimentando un "pollo asado con limón", con la simpatía que la caracteriza. Luego, sus redes se llenaron de mensajes y aliento de sus seguidores, que rezan para que pronto vuelva a conquistar con su contenido.

La última información



Emiliano explicó que sufrió un accidente en cuatriciclo y pidió que "dejen de buscar culpables". También repudió a quienes apuntan que "quieren manguear plata". Dejó en claro que si alguien pasa un alias para juntar fondos, es mentira, no están recaudando dinero desde su entorno. Adelantó que "La Chochi" está "dentro de todo bien", esperando para ingresar a cirugía.