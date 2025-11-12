  • Nuestras redes
19°SAN LUIS - Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Mesa intersindical

Anuncian una nueva marcha para reclamar por aumentos de salarios

Será el martes 18 a las seis de la tarde. Estarán los gremios dependientes del estado provincial que piden un aumento del 40 por ciento en sus haberes.

Por redacción
| Hace 1 hora

El martes de la semana que viene a las seis de la tarde una nueva movilización ganará las calles de San Luis para pedirle al Gobierno provincial que adecue los salarios. El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa el miércoles a la mañana por la Mesa Intersindical estatal de San Luis.

 

 

La nueva marcha será en reclamo de una recomposición salarial del 40 por ciento. "El gobierno provincial tiene superávit y muchos sueldos están por debajo de la línea de pobreza", expresaron los representantes sindicales.

 

 

En las declaraciones a la prensa, los sindicalistas señalaron que pidieron una recomposición salarial “a la altura de la canasta básica”.

 

