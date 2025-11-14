Keim toma impulso para dar el gran salto

Tenía las valijas y las ilusiones preparadas Keim para una nueva vida musical en Buenos Aires cuando recibió un llamado que la obligó a retrasar al menos por unas semanas su mudanza. La productora puntana que organiza el show de Miranda en el Ave Fénix la convocó para que abriera el concierto, una oferta que no pudo rechazar y que ahora la tiene “sin dimensionar todavía todo lo que pasa”.

La cantante puntana decidió a mitad de año trasladarse con todo su equipo a Buenos Aires con la idea de establecerse allá y comenzar su carrera a otro nivel. “Es lo que necesitamos los artistas para que nos hagamos más conocidos”, dijo la joven que se instalará con sus músicos, fotógrafos, diseñadores, productores y toda su troupe.

Pero el viaje debió postergarse ante la oferta de tocar en la previa del show del sábado. “Con que Ale y Juliana escuchen a lo lejos un tema mío, ya me voy conforme. O con una foto”, bromeó la cantante que estará media hora sobre el escenario y hará siete temas propios y un cover. La acompañará su banda de bajo, batería y guitarra y cuatro bailarines que preparó especialmente para la ocasión.

A la cantante le confirmaron un lunes su participación y ella tenía pasajes para el sábado siguiente, así que tuvo que cancelarlos y quedarse a dormir al menos hasta que pase el show en la casa de su madre o de alguna amiga. Dormir, en el caso que pudiera. “Todavía tengo que procesar todo esto, no sé muy bien qué está pasando”, contó.

La llegada de Keim a la apertura del show se dio, en parte, por elección de la producción del dúo, que le pidió a los promotores locales una lista de artistas provinciales para que se encargaran del momento. “Consideramos que ella matchea bien con Miranda y a la gente de la producción coincidió”, dijo Nicolás Salina, de “Berrakera”, la compañía puntana detrás del recital.

La cantante de 28 años coincide con esa mirada. “Creo que mi música tiene algo relacionado a Miranda, pero sobre todo ellos tienen el público que a mí me interesa: femenino o de la comunidad LGTB”, sostuvo la puntana, quien desde que le dieron la noticia se puso a ensayar más intensamente con su grupo.

Keim se prepara para una nueva vida.

“Es la primera vez que me va a ver mucha gente y tengo que demostrar bien cuál es el universo musical que propongo”, sostuvo la joven, ilusionada en que la comprensión de la industria que incorporó en los últimos meses la llevará a no desaprovechar la oportunidad.

Justamente esa nueva visión la llevó a tomar la determinación de probar en Buenos Aires y experimentar otras formas de trabajo que le permitan descubrir nuevas cosas. “Es algo que venimos craneando con mi equipo hace mucho tiempo, es una apuesta grande porque tenemos que dejar todo lo que habíamos armado acá con mucho esfuerzo pero entendemos que ahora o nunca”.

Para Keim, el recital del sábado marcará un antes y un después en su carrera. Tendrá todo lo que imagina, como una multitud oyéndola, un marco ambicioso y sus canciones resonando en un estadio especial. Pero también será un punto de partida hacia un destino que es imposible de definir por ahora.