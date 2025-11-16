Madryn jugará la final por el ascenso, pero la tarde terminó en un escándalo feroz

El cierre del partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que terminó 1-0 a favor del local, derivó en una violenta batalla campal en el Estadio Abel Sastre. Reclamos por un arbitraje polémico, intervención policial y un desborde absoluto marcaron una tarde que dejó más tensión que fútbol. Con este resultado, Deportivo Madryn avanzó a la final por el segundo ascenso, donde lo espera Estudiantes de Río Cuarto.

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) – Lo que parecía una tarde de festejo para Deportivo Madryn tras la victoria 1-0 sobre Deportivo Morón terminó convirtiéndose en un caos inesperado. A segundos del pitazo final, jugadores de ambos equipos se cruzaron en el círculo central en una secuencia de empujones, insultos y golpes que obligó al ingreso inmediato de la Policía.

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, el clima se desbordó cuando futbolistas del “Gallo” fueron directamente a increpar al árbitro por lo que consideraron un arbitraje perjudicial y cargado de fallos que favorecieron al local. La tensión derivó en una pelea generalizada, mientras el personal de seguridad intentaba sin éxito separar a los protagonistas.

La intervención policial no calmó los ánimos: tanto jugadores como integrantes de los cuerpos técnicos mantuvieron una postura hostil, lo que prolongó el enfrentamiento durante varios minutos. La situación tomó por sorpresa a hinchas y autoridades, que observaron cómo un final tenso se convertía en una escena completamente fuera de control.

Con el triunfo, Deportivo Madryn se metió en la definición por el segundo ascenso a la Primera Nacional, instancia en la que enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto, que ya esperaba rival tras ganar su serie.