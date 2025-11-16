Los Pumas tuvieron una gran remontada en Escocia y sumaron su segunda victoria de la gira

Tras un primer tiempo en el que perdían 21 a 0, Los Pumas levantaron un partido increíble y se impusieron 33 a 24 a Escocia, en el segundo partido de la gira británica. Cinco cambios que se introdujeron en el equipo nacional mientras se jugaba el complemento le cambiaron sustancialmente la cara al conjunto y comenzó la remontada.

Pese a que en los primeros minutos, Los Pumas aparecieron dominantes, algunos desaciertos en la ofensiva no le permitieron sumar puntios, algo que fue aprovechado por los locales, que a fuerza de tries y penales se puso en ventaja rápidamente. La primera parte terminó 19 a 0 para los azules.

El complemento no comenzó mejor para Los Pumas que rápidamente conocieron la mayor desventaja, con 24 puntos abajo.

A los 15 minutos del segundo tiempo, ingresaron Santiago Carreras, Pablo Matera y dos integrantes de la primera línea, más Agustín Moyano y le cambiaron la cara al equipo. Cinco tries de los albicelestes y sus respectivas conversiones marcaron el resultado final.

Con la victoria, Los Pumas consiguieron su segunda victoria en la misma cantidad de presentaciones en su gira por el Reino Unido que terminará el domingo que viene con el enfrentamiento ante la poderos Inglaterra. El triunfo ante Escocia consolida al equipo de Felipe Contepomi entre los seis mejores del ranking mundial, una posición de privilegio respecto al sorteo del certamen ecuménico que se realizará el año que viene.