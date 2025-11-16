Buena tarea del handball puntano en el Argentino de Menores

Con buenas performances y el futuro por delante, las selecciones femeninas y masculinas de San Luis participaron en Bariloche del Campeonato Argentino de selecciones de Handball, en la categoría menores. Los puntanos lograron buenos resultados en la Copa Plata, la instancia a la que se clasificaron tras la primera rueda.

La selección femenina fue la que más lejos llegó y tuvo participación el último día de competencia al jugar la final por el bronce, que perdió ante Entre Ríos por 35 a 23.

Las chicas tuvieron una destacada faena en la primera rueda, cuando terminaron segundas en la zona con dos triunfos en tres partidos. Eso les permitió pasar a la divisional Plata, donde otra vez en la disputa de zonas quedaron segunda detrás de Pehuajó, que al final se quedó con la divisional.

Los 56 goles que hizo Delfina Lucero en los siete partidos que disputaron las puntanas fueron determinantes para redondear el buen desempeño local.

En cuanto a los varones, el equipo tuvo una buena primera rueda en la que clasificó segundo en el grupo, lo que le permitió llegar a la divisional Plata, donde disputó la zona B. En esa segunda ronda, San Luis ganó un partido y perdió los dos restantes, lo que le valió el tercer puesto y la descalificación para las finales.

Los puntanos terminaron en el sexto puesto de la divisional al perder su último partido ante Asambal por 43 a 38.