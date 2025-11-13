Francia clasificó al Mundial y Noruega está cerca

Francia concretó su lugar en la Copa del Mundo de EE.UU., México y Canadá 2026 y Noruega se encuentra a tan solo un paso de su clasificación.

Francia goleó 4-0 a Ucrania y se quedó con la clasificación mundialista. Tras este resultado deportivo, los Galos aseguraron su lugar en la próxima Copa del Mundo de manera ininterrumpida.

Los cuatro goles fueron concretados por Kylian Mbappé (doblete), Michael Olise y Hugo Ekitike.

Noruega se ilusiona

Por otra parte, los Vikingos superaron 4-1 a la Selección de Estonia en la anteúltima jornada del Grupo I de las eliminatorias UEFA. De esta manera, después de 28 años de espera, aspiran a concretar su lugar en la ansiada Copa del Mundo, a la que no acuden desde 1998.

Para asegurar de manera definitiva su puesto, deberán disputar su último partido frente a su escolta Italia, quien venció 2-0 a Moldavia en condición de visitante, pero se encuentra en desventaja en los goles a favor: 20 a 33, gana Noruega.

Los cuatro goles fueron realizados por los delanteros Alexander Sørloth (doblete) y Erling Haaland (doblete). Mientras que el único tanto de los Camiazules llegó de la mano del extremo Robi Saarma.