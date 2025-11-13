  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Jueves 13 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Jueves 13 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Pasaje completo con goleada

Francia clasificó al Mundial y Noruega está cerca

Los “Galos” golearon a Ucrania y los “Vikingos” definen su boleto ante Italia.

Por redacción
| Hace 2 horas

Francia concretó su lugar en la Copa del Mundo de EE.UU., México y Canadá 2026 y Noruega se encuentra a tan solo un paso de su clasificación.

 

Francia goleó 4-0 a Ucrania y se quedó con la clasificación mundialista. Tras este resultado deportivo, los Galos aseguraron su lugar en la próxima Copa del Mundo de manera ininterrumpida.

 

Los cuatro goles fueron concretados por Kylian Mbappé (doblete), Michael Olise y Hugo Ekitike.

 

 

Noruega se ilusiona 

 

Por otra parte, los Vikingos superaron 4-1 a la Selección de Estonia en la anteúltima jornada del Grupo I de las eliminatorias UEFA. De esta manera, después de 28 años de espera, aspiran a concretar su lugar en la ansiada Copa del Mundo, a la que no acuden desde 1998.

 

Para asegurar de manera definitiva su puesto, deberán disputar su último partido frente a su escolta Italia, quien venció 2-0 a Moldavia en condición de visitante, pero se encuentra en desventaja en los goles a favor: 20 a 33, gana Noruega.

 

Los cuatro goles fueron realizados por los delanteros Alexander Sørloth (doblete) y Erling Haaland (doblete). Mientras que el único tanto de los Camiazules llegó de la mano del extremo Robi Saarma.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo