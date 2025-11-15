Liga Profesional: Aldosivi se salvó y descendieron San Martín (SJ) y Godoy Cruz

Aldosivi venció 4-2 a San Martín de San Juan en Mar del Plata y aseguró su permanencia en la Liga Profesional 2025. Con esa derrota, el equipo sanjuanino perdió la categoría y se sumó a Godoy Cruz de Mendoza, que empató 1-1 ante Deportivo Riestra y no logró evitar el descenso. En el plantel del “Tomba” se encuentra el puntano Nahuel Ulariaga, ex jugador de Juventud.

El cierre de la fecha se vivió con tensión en ambos estadios. En el Minella, San Martín llegó a ponerse en ventaja con un gol de Santiago Barrera, pero Aldosivi reaccionó con los tantos de Santiago Moya, Franco Rami y Justo Giani, que definieron su continuidad en Primera. El descuento de Tomás Fernández, de penal, no alcanzó para sostener las esperanzas del conjunto cuyano.

En Mendoza, Godoy Cruz había equilibrado el partido con el gol de Santino Andino tras la apertura del marcador por parte de Nicolás Benegas para Deportivo Riestra. Sin embargo, el empate no modificó su destino y consumó el segundo descenso de la jornada.

Con estos resultados, San Martín de San Juan y Godoy Cruz jugarán la Primera Nacional en 2026, mientras que Aldosivi logró mantenerse en la máxima categoría.