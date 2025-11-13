Argentina ya está en Angola y Scaloni habló de Messi

La Selección argentina llegó a Angola para disputar un amistoso ante el país anfitrión con motivo de los festejos por los 50 años de su independencia de Portugal.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Angola este viernes a las 13, hora de Argentina, con un capitán Lionel Messi que volverá a ser titular y tendrá varios debuts pensando en el Mundial 2026.

Según fuentes cercanas al seleccionado argentino, el entrenador Scaloni dará una conferencia de prensa previa al partido esta misma noche, una vez se acomode la delegación en el hotel.

Argentina se entrenó ante miles de hinchas que dijeron presente antes de su viaje a Angola, para disputar su último amistoso del año.

La práctica, que se llevó a cabo en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, contó con la presencia de más de 20 mil fanáticos de la “Albiceleste”, quienes ovacionaron en todo momento al astro rosarino Lionel Messi.

El único antecedente data del 26 de marzo del 2019, cuando la “Albiceleste” superó 1-0 a Marruecos en Tánger, gracias al gol de Ángel Correa a los 38 minutos del segundo tiempo.

En aquella ocasión, ambos combinados estaban muy lejos de ser lo que eran hoy en día. La Argentina venía de caer 3-1 ante Venezuela pocos días antes, en la que había sido una derrota que puso realmente en riesgo la continuidad de Lionel Scaloni.

El entrenador era cuestionado por agarrar el cargo sin tener una gran carrera previa como técnico, pese a que finalmente terminó dando vuelta completamente la historia para convertirse en el entrenador más ganador de la historia de la Selección argentina.

"Messi en principio va a jugar"

Lionel Scaloni, aseguró en conferencia de prensa que Lionel Messi va a jugar en el amistoso ante Angola pero no sabe cuántos minutos ni confirmó si será titular.

Además, confirmó que se le dará lugar a los nuevos futbolistas: "Las bajas de la lista las reemplazamos con chicos que estábamos siguiendo y que podían tener la oportunidad. Nos sirve para verlos y poder reconfirmar lo que pensábamos, que nos pueden aportar".

Consultado por Messi, Scaloni confirmó su presencia en el campo: "Messi en principio va a jugar, no sé cuántos minutos, luego se verá; la gente lo va a poder ver".

En paralelo, señaló la necesidad de demostrar superioridad dentro del terreno de juego: "En el fútbol la superioridad hay que plasmarla en cancha, por eso intentaremos hacerlo de la mejor manera mañana, para eso vinimos. Angola tiene buenos jugadores en ataque, centrales altos con buen juego aéreo; todas las selecciones tienen fortalezas y puntos débiles".

Scaloni confirmó que ya tiene definido el once inicial y remarcó: "El equipo lo tengo decidido, va a ser un equipo totalmente de confianza, que ha jugado mucho junto. Muchos campeones del mundo estarán adentro de la cancha, y la gente podrá disfrutar".

A su vez, el DT señaló además que, más allá de la naturaleza del encuentro, cada presentación de la Selección mantiene su importancia: "Siempre que se disputa un partido con la Selección Argentina es importante".

El entrenador analizó al rival y destacó su crecimiento reciente: "Se jugará un partido contra un rival que no se ha clasificado (al Mundial) pero ha hecho cosas buenas, un gran último partido ante Camerún. Tiene buenos futbolistas. Esperemos que el público disfrute, estamos ante un partido importante para Angola por el aniversario de su independencia".

También advirtió sobre sus virtudes individuales: "Conozco a los jugadores de Angola, tienen conocidos en ligas europeas y uno por uno son buenos individualmente; si funcionan como equipo pueden poner dificultades".

Scaloni también se refirió al proceso de evaluación de cara al futuro: "Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar, intentaremos hacer un buen partido controlando a nuestra manera".

Y destacó el recibimiento que tuvo el plantel al llegar al país africano: "Hemos visto en el aeropuerto la alegría de la gente por ver a estos jugadores, eso nos llena de satisfacción".