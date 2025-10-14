Argentina y una goleada con caras nuevas

El seleccionado argentino se impuso por 6 a 0 frente a Puerto Rico al término del partido que disputaron esta noche, en el Chase Stadium de Miami, por un amistoso internacional.

El mediocampista Alexis Mac Allister convirtió un doblete, a los 13 y 35 minutos del primer tiempo, y el defensor Gonzalo Montiel marcó a los 22, mientras que en el segundo tiempo convirtieron el arquero Sebastián Cutler, en contra a los 19 del complemento, y el delantero Lautaro Martínez, a los 34 y 38 de la segunda parte.

Además del abultado triunfo, el DT Lionel Scaloni aprovechó el partido para realizar tres debuts: el del delantero del Palmeiras José López, que fue titular, el volante del mismo equipo brasileño Aníbal Moreno, ingresado en el entretiempo y el arquero Facundo Cambeses, surgido en Banfield y con gran presente en Racing, que entró a los 29 minutos del complemento.

Síntesis

Amistoso internacional.

Argentina 6 - 0 Puerto Rico.

Estadio: Chase Stadium (Miami, Estados Unidos).

Árbitro: Armando Villarreal (Estados Unidos).

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Beto Ydrach, Sidney Paris; Steven Echevarría, Isaac Angking, Wilfredo Rivera; Ricardo Rivera, Jeremy De León, Leandro Antonetti. DT: Charlie Trout.

Goles en el primer tiempo: 13m. y 35m. Alexis Mac Allister (A), 22m. Gonzalo Montiel (A).

Goles en el segundo tiempo: 19m. Sebastián Cutler en contra (A), 34m. y 38m. Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Lautaro Rivero por Nicolás Otamendi (A) y Aníbal Moreno por Giovani Lo Celso (A), 12m. Nicolás Paz por Giuliano Simeone (A); 17m. Juan O’Neill por Jeremy De León (PR) y Noeh Hernández por Isaac Angking (PR); Gonzalo Montiel por Nahuel Molina (A) y Lautaro Martínez por José López (A); 27m. Gerald Díaz por Sidney Paris (PR) y Darren Ríos por Ricardo Rivera (PR); 29m. Facundo Cambeses por Emiliano Martínez (A); 37m. Diego Rossi por Nicolás Cardona (PR) y Rodolfo Sulia por Wilfredo Olivera (PR).