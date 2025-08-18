  • Nuestras redes
El 4 de setiembre

¿Se viene el último partido oficial de Messi en Argentina?

La Selección jugará su último partido  de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Monumental de Núñez. Se especula que ese encuentro sería la despedida.

Por redacción
| Hace 2 horas

El mundo del fútbol argentino se prepara para una jornada cargada de emociones, ya que el próximo 4 de septiembre, en la decimoséptima de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección argentina recibirá a Venezuela en el estadio Monumental en lo que puede ser el último partido oficial de Lionel Messi en el país.

 

La posibilidad de que el capitán dispute por última vez un partido por los puntos en Argentina no es un simple rumor, debido a que el calendario de Eliminatorias marca que, después de enfrentar a la “Vinotinto”, la “Albiceleste” no volverá a jugar de manera oficial en el país durante 2025.

 

El siguiente cruce como local en un certamen oficial está previsto recién para 2027, lo que alimenta la versión de que Messi se despedirá en Núñez de los encuentros competitivos con la Selección argentina en condición de local.

 

Aunque el jugador del Inter Miami no anunció públicamente su retiro, hay señales que apuntan a que el Mundial 2026 será el gran cierre de su etapa internacional. En este contexto, el duelo ante la Venezuela se presenta como la oportunidad para que el público argentino le brinde una última ovación oficial, antes de encarar los últimos compromisos rumbo a la Copa del Mundo y, eventualmente, partidos amistosos el próximo año.

 

Argentina recibirá el 4 de septiembre a Venezuela a las 20.30 (hora argentina) en el estadio Monumental y luego viajará a Ecuador para enfrentarse el 9 de septiembre a las 20:00.

 

