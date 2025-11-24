El futbolista Lionel Messi despidió con profundo dolor a Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales, quien falleció a los 73 años y dejó una marca imborrable dentro de la AFA.

El capitán argentino publicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que recordó el papel fundamental que tuvo Souto para que él pudiera iniciar su camino con la camiseta argentina.

“Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”, escribió Messi.

Souto fue una pieza clave dentro de la estructura de la Selección argentina durante décadas y, especialmente, en la llegada del entonces juvenil Messi. En más de una ocasión, el propio Omar contó cómo tomó un locutorio en Monte Grande, pidió una guía telefónica de Rosario y comenzó a llamar uno por uno a los Messi hasta dar con la familia del crack.

“Cuando llamé al padre me dijo: ‘Al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina’”, recordó en una entrevista con TyC Sports.

La AFA había confirmado su fallecimiento con un comunicado en redes sociales en el que expresó: “Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino lamenta el fallecimiento de Omar Souto. Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de la casa del fútbol”.up0xxw

Con su legado intacto, Souto quedará en la historia grande del fútbol argentino no solo por su dedicación diaria, sino también por haber sido el puente inicial que conectó a Messi con la Selección.

Su trabajo, silencioso y decisivo, es hoy reconocido por el máximo ídolo de la “Albiceleste” y por generaciones de jugadores que lo consideraron una figura esencial dentro del equipo nacional.