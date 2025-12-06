  • Nuestras redes
23°SAN LUIS - Sabado 06 de Diciembre de 2025



Fútbol

El Inter Miami de Messi le ganó al Vancouver Whitecaps y es campeón de la MLS

En el Chase stadium, el equipo dirigido por el argentino Javier Mascherano ganó con los goles de Ocampo en contra, De Paul y Allende.

Por redacción
| Hace 1 hora
Lionel Messi consiguió su primer título local en Estados Unidos. Foto: NA.

El Inter Miami, con el astro argentino Lionel Messi, le ganó 3-1 al Vancouver Whitecaps y se consagró campeón de la Major League Soccer de Estados Unidos.

 


En el partido disputado en el Chase stadium y con cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, el defensor colombiano Edier Ocampo en contra abrió el marcador a los 9 minutos para el Inter Miami. En el complemento, el mediocampista Ali Ahmed empataba el partido a los 15 minutos pero el argentino Rodrigo De Paul volvía a adelantar a los locales a los 29 minutos.

 


Finalmente, el partido lo sentenció el argentino Tadeo Allende con su gol a los 49 minutos del complemento.

 


Con este resultado, el Inter Miami se consagra campeón de la Major League Soccer por primera vez en su corta historia. Sus anteriores títulos habían sido la Supporters Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023.

 


Para el astro argentino Lionel Messi, este significa su título número 48 de su exitosa carrera. A nivel ligas, esta es la décimotercera que conquista en su palmarés. 

 


NA. 

 

