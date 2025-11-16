  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Domingo 16 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Domingo 16 de Noviembre de 2025

EN VIVO

0 a 0 en el Amalfitani

River no pudo con Vélez y complicó sus chances de clasificar a la Libertadores 2026

El ‘Millonario’ no pudo pasar del empate ante el ‘Fortín’ y se alejó del sueño de disputar la Copa Libertadores 2026

Por redacción
| Hace 2 horas

River igualó este domingo sin goles ante Vélez en el estadio José Amalfitani, por la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, y se le complicó la posibilidad de pelear por un lugar en la Copa Libertadores 2026. El equipo de Marcelo Gallardo mostró su mejor versión en la primera mitad, pero careció de eficacia y no logró sostener el dominio ante un Vélez que creció en el complemento. El 0 a 0 dejó a ambos sin premio y al ‘Millonario’, sin el objetivo que perseguía hasta la última jornada.

 

River comenzó mejor, con control de la pelota y aproximaciones que inquietaron a la defensa local, pero con el correr de los minutos el ‘Fortín’ emparejó el trámite y terminó imponiendo el ritmo en el segundo tiempo. A pesar de los intentos y de un cierre cargado de tensión, ninguno de los dos pudo romper el marcador. El empate terminó siendo un golpe para el conjunto de Núñez, que ahora deberá enfocarse en la reconstrucción de su camino internacional para la próxima temporada.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo