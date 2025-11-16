River no pudo con Vélez y complicó sus chances de clasificar a la Libertadores 2026

River igualó este domingo sin goles ante Vélez en el estadio José Amalfitani, por la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, y se le complicó la posibilidad de pelear por un lugar en la Copa Libertadores 2026. El equipo de Marcelo Gallardo mostró su mejor versión en la primera mitad, pero careció de eficacia y no logró sostener el dominio ante un Vélez que creció en el complemento. El 0 a 0 dejó a ambos sin premio y al ‘Millonario’, sin el objetivo que perseguía hasta la última jornada.

River comenzó mejor, con control de la pelota y aproximaciones que inquietaron a la defensa local, pero con el correr de los minutos el ‘Fortín’ emparejó el trámite y terminó imponiendo el ritmo en el segundo tiempo. A pesar de los intentos y de un cierre cargado de tensión, ninguno de los dos pudo romper el marcador. El empate terminó siendo un golpe para el conjunto de Núñez, que ahora deberá enfocarse en la reconstrucción de su camino internacional para la próxima temporada.