Racing se metió en los playoffs con un gol agónico y Boca cerró el torneo como líder

Racing logró este domingo una clasificación agónica a los playoffs del Torneo Clausura al vencer 1-0 a Newell’s Old Boys en Rosario, gracias a un gol de Tomás Conechny a los 46 minutos del complemento. El delantero aprovechó una pelota suelta en el área en la última jugada del partido y le dio a la Academia un triunfo clave para meterse entre los ocho mejores del certamen.

El encuentro había sido cerrado y de pocas llegadas, con Newell’s intentando imponer presión alta y Racing apostando por ataques directos. Sin embargo, ninguno consiguió romper el cero hasta el final, cuando Conechny apareció para darle a los de Avellaneda un festejo tan necesario como sufrido.

En paralelo, Boca Juniors derrotó 2-0 a Tigre en La Bombonera y cerró el Clausura como líder del Grupo A. Lucas Costa abrió el marcador a los 73 minutos y Edinson Cavani, de penal a los 90+3, selló la victoria que confirmó el dominio del equipo de Diego Martínez en su zona.

Con ambos resultados, Racing y Boca llegan a los playoffs con impulso: la Academia luego de un triunfo dramático que valió una clasificación, y el Xeneize consolidado en lo más alto del Grupo A tras una campaña sólida en la fase regular.