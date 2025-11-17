  • Nuestras redes
22°SAN LUIS - Lunes 17 de Noviembre de 2025

Octavos de final

Así quedaron los cruces del torneo Clausura 2025

Con Racing vs. River como el plato fuerte, se terminaron de definir los duelos de los Playoffs. Boca enfrentará a Talleres y Rosario Central a Estudiantes. 

Por redacción
| Hace 1 hora

La goleada de este lunes de Gimnasia y Esgrima La Plata por 3-0 ante Platense como visitante le puso fin a la fase regular del Torneo Clausura 2025 y ya quedaron definidos los cruces de octavos de final.

 

Los Playoffs, que contarán con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, tendrán como plato fuerte el cruce entre Racing y River en el Cilindro de Avellaneda, ya que la ‘Academia’ finalizó en una posición superior al millonario en las respectivas tablas.

 

Por la Zona A, Boca clasificó como líder con 29 puntos, seguido por Unión de Santa Fe, Racing, Central Córdoba de Santiago del Estero, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes de La Plata.

 

En tanto, en la Zona B avanzaron a la siguiente ronda Rosario Central, primero con 31 puntos, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Gimnasia y Talleres de Córdoba. 

 

 

Así quedaron los cruces de octavos de final del Clausura 2025:

Lado izquierdo

 

  • 1A vs. 8B: Boca vs. Talleres
  • 4B vs. 5A: Vélez vs. Argentinos Juniors
  • 2B vs. 7A: Lanús vs. Tigre
  • 3A vs. 6B: Racing vs. River

Lado derecho

 

  • 1B vs. 8A: Rosario Central vs. Estudiantes
  • 4A vs. 5B: Central Córdoba vs. San Lorenzo
  • 2A vs. 7B: Unión vs. Gimnasia
  • 3B vs. 6A: Riestra vs. Barracas Central
