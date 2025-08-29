Un agente de policía preso por venta de drogas

Un agente de la Policía de San Luis, de 34 años y cuya identidad no fue difundida, fue detenido en Santa Rosa de Conlara por sus camaradas de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico.

El procedimiento se llevó a cabo este viernes a tarde, y en el domicilio allanado encontraron envoltorios con marihuana, teléfonos celulares, dinero en efectivo, semillas de Cannabis Sativa, un arma de fuego, cargadores y municiones, indumentaria policial, accesorios, credenciales y documentación de la fuerza de seguridad, todo perteneciente a la persona detenida.

El total de droga incautada asciende a 385,1 gramos. Asimismo, se secuestraron un automóvil y una licencia de conducir.

El inmueble inspeccionado está ubicado en calle Valverde Los Fresnos entre San Luis y 25 de mayo.