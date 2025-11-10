Orlando: "Le vamos a preguntar a Poggi dónde nos va a atender"

El candidato a intendente de Potrero de los Funes Daniel Orlando dijo que esperará el escrutinio definitivo que se dará el martes tras la apertura de las urnas y reclamó que la transparencia juegue en el recuento, aunque señaló que quien ganó la elección en la localidad turística fue el gobernador Claudio Poggi, verdadero jefe de campaña de Ignacio Olagaray, el intendente electo.

En la entrevista que Orlando dio en Radio Lafinur el lunes a la mañana no mencionó en ningún momento a Olagaray, actual presidente del Concejo Deliberante de Potrero y aseguró que casi no estuvo en la escuela donde se produjo la elección. “El que la abrió fue el vicegobernador y durante toda la jornada pasaron ministros y otros funcionarios”, declaró.

“El candidato de Poggi estuvo un ratito en la escuela y lo mandaron a la casa a esconderse porque ya había perdido la elección él, la ganó Poggi”, aseguró Orlando y calificó a Olagaray de “candidato figurativo que no quiso debatir y no habló nunca en campaña”.

De su parte, Orlando aseguró que hizo “una campaña espectacular”, sin recursos, sin estructura y con la contrapartida del aparato del oficialismo provincial que gastó mucho dinero en posicionar a su candidato y en difamar a través de sus medios adictos a los opositores. “En una sola publicación del canal oficial gastaron 16 millones de pesos”, dijo el candidato.

Otra de las manifestaciones de Orlando estuvo dirigida al futuro de Potrero: “Le vamos a preguntar a Poggi si nos va a atender en nuestro pueblo o en Terrazas del Portezuelo”, y ratificó su postura de trabajar para que la localidad crezca.

“Lo que más me entristece es que Potrero está muy mal, muy mal. En estos días escuché que las mamás no tienen para darle comer a los chicos, no tienen para mandar a la escuela a los chicos”, concluyó el candidato.