​​​​​​​El Automóvil Club Tilisarao organiza una colecta solidaria para ayudar a Micarelli

El Automóvil Club Tilisarao lanzó una colecta solidaria para acompañar a Pablo Micarelli, el sobreviviente del terrible accidente acontecido durante el Rally de La Toma.

La iniciativa busca reunir fondos destinados a la recuperación del navegante del piloto fallecido César Pérez y a afrontar los gastos médicos que requiere su tratamiento.

Desde la institución invitaron a pilotos, navegantes, equipos y vecinos a sumarse con su aporte. “Todo lo recaudado será destinado a su recuperación y necesidades médicas”, expresaron a través de un comunicado publicado en redes sociales.

El alias solidario para quienes deseen colaborar es act.prex (Vanina Torres). La campaña se difunde bajo el lema “Fuerza Pablo”, como muestra del acompañamiento y el afecto de toda la comunidad del rally provincial.