Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio y apuntan a su pareja por el femicidio

El cuerpo de Débora Bulacio, la mujer de 39 años que había sido reportada como desaparecida en Necochea, fue hallado este martes en la zona del “Lago de los Cisnes”. La Justicia investiga a su pareja, quien permanece detenido y es el principal acusado por el femicidio.

Según confirmaron fuentes judiciales, cámaras de seguridad registraron al hombre trasladando una bolsa negra hacia el lugar del hallazgo durante la madrugada del domingo. El cadáver presentaba signos de golpes, lo que refuerza la hipótesis de un crimen violento.

El fiscal Walter Pierrestegui, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 20, se trasladó a la escena para supervisar el operativo y proceder al reconocimiento formal del cuerpo.

Bulacio había sido vista por última vez el sábado 8 de noviembre, cuando concurrió a un camping junto a su pareja. Desde entonces, familiares y amigos habían iniciado una intensa búsqueda que terminó con el peor desenlace.