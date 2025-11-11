  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

27°SAN LUIS - Martes 11 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

27°SAN LUIS - Martes 11 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Necochea

Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio y apuntan a su pareja por el femicidio

La mujer estaba desaparecida desde el fin de semana

Por redacción
| Hace 2 horas

El cuerpo de Débora Bulacio, la mujer de 39 años que había sido reportada como desaparecida en Necochea, fue hallado este martes en la zona del “Lago de los Cisnes”. La Justicia investiga a su pareja, quien permanece detenido y es el principal acusado por el femicidio.

 

Según confirmaron fuentes judiciales, cámaras de seguridad registraron al hombre trasladando una bolsa negra hacia el lugar del hallazgo durante la madrugada del domingo. El cadáver presentaba signos de golpes, lo que refuerza la hipótesis de un crimen violento.

 

El fiscal Walter Pierrestegui, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 20, se trasladó a la escena para supervisar el operativo y proceder al reconocimiento formal del cuerpo.

 

Bulacio había sido vista por última vez el sábado 8 de noviembre, cuando concurrió a un camping junto a su pareja. Desde entonces, familiares y amigos habían iniciado una intensa búsqueda que terminó con el peor desenlace.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo