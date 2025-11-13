Se le cruzó un animal en la ruta y por esquivarlo volcó con su auto

Un animal que se cruzó a unos cinco kilómetros del ingreso a la localidad de San Jerónimo en la ruta nacional 147 provocó el vuelco de un vehículo en el que, afortunadamente, no hubo personas heridas.

Una mujer de 41 años que vive en la localidad y que iba en un FIAT Mobi rojo fue la protagonista del accidente que se registró poco después de las 6 de la mañana del jueves en el kilómetro 829. La conductora dijo que tuvo que maniobrar de manera sorpresiva ante la presencia del animal silvestre y eso produjo que perdiera el control del rodado.

Personal del centro de salud de San Jerónimo fue hasta el lugar y brindó las primeras atenciones médicas que indicaron que no era necesario el traslado de la automovilista a ningún centro asistencial, ya que no presentaba lesiones visibles.

Los efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial le realizaron el alcotest a la mujer, que arrojó resultado negativo.