Etapa de cambios para Virgo y Capricornio y de felicidad para Leo

ARIES: etapa muy favorable para modificaciones de fondo en sus proyectos muy personales. Grandes éxitos asegurados. En el plano sentimental: muchos impedimentos laborales se resuelven favorablemente a corto plazo. En el amor: emociones intensas y duraderas. En la salud: bien. En el juego: 2, 3 y 8.

TAURO: el planeta Júpiter trae armonía y mucha suerte para enfrentar los problemas que se puedan presentar. Superan responsabilidades de dinero. En el plano sentimental: felicidad y armonía en sus relaciones afectivas. En el amor: jornada apacible. En la salud: muy bien. En el juego: 1, 4 y 9.

GÉMINIS: su capacidad de adaptación les permitirá avanzar con éxito en sus actividades diarias. Alegrías y buenos momentos compartidos con amigos. En el plano sentimental: aprendan a manejar su corazón y sus emociones. En el amor: cuidado con sus celos. En la salud: bien. En el juego: 0, 1 y 7.

CÁNCER: acepten todos los cambios que se vayan presentando, ya que será el comienzo de importantes logros personales. En el plano sentimental: mejoras en el hogar que los pone de buen humor; habrá acontecimientos que los hará sentir felices. En el amor: un amor a compartir. En la salud: bien. En el juego: 4, 6 y 8.

LEO: Leo debe adaptarse a las circunstancias y proceder con inteligencia frente a los problemas que se vayan presentando. En el plano sentimental: darán rienda suelta a su romanticismo; brinden a su familia el apoyo que merecen. En el amor: logran felicidad y armonía. En la salud: bien. En el juego: 1, 3 y 5.

VIRGO: etapa de cambios importantes, permitiéndoles concretar planes que venían postergando. Buen diálogo y comprensión en el ámbito familiar. En el plano sentimental: nuevas oportunidades que hacen feliz a su corazón. En el amor: alegrías del corazón. En la salud: molestias pasajeras. En el juego: 3, 7 y 8.

LIBRA: todo se irá presentando más fácil con planes que podrán llevar a la práctica en poco tiempo. El paso del planeta Júpiter les ayudará en la pronta concreción de compromisos de dinero. En el plano sentimental: amor y comprensión son sus deseos. En el amor: jornada feliz y apacible. En la salud: bien. En el juego: 3, 7 y 9.

ESCORPIO: con un panorama astral positivo, Escorpio tiene muchas posibilidades de avanzar y concretar sus planes. En el plano sentimental: no malogren momentos de felicidad por sus celos y dudas... recapaciten. En el amor: brinden amor y ternura. En la salud: bien. En el juego: 1, 4 y 9.

SAGITARIO: el paso del planeta Mercurio favorecerá sus proyectos de trabajo; confíen en su capacidad y experiencia. En el plano sentimental: vuelve el amor y la felicidad a su corazón; se acercan buenos amigos. En el amor: se colma de felicidad su corazón. En la salud: bien. En el juego: 0, 2 y 8.

CAPRICORNIO: cambios favorables en el ámbito de labor cotidiana. Superan malentendidos en el hogar. En el plano sentimental: un encuentro difícil de olvidar. En el amor: necesidad de sentirse amados. En la salud: bien. En el juego: 2, 5 y 8.

ACUARIO: aportarán su capacidad y buena predisposición para que sus actividades diarias marchen al ritmo deseado. El planeta Júpiter estará presente en sus planes de dinero. En el plano sentimental: si desean ser felices, protejan su intimidad. En el amor: Venus trae una cuota de ternura. En la salud: bien. En el juego: 1, 4 y 5.

PISCIS: los planes personales que se fueron postergando tienen en estos momentos prioridad número 1. En el hogar, vivirán momentos felices. En el plano sentimental: prevalece la pasión y el romanticismo en sus corazones. En el amor: las decisiones deben ser de a dos para mayor éxito en lo que se han propuesto. En la salud: bien. En el juego: 2, 5 y 8.