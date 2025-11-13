A plena luz del día, le abrieron el auto y le robaron documentación y pertenencias

Un robo a plena luz del día tuvo lugar este miércoles en inmediciones del Parque de las Naciones, en la ciudad de San Luis. Entre las 17 y 18 horas, una mujer que había ido con sus hijos a entrenar dejó su Fiat Uno estacionado cerca de la primera entrada, por el canal 13, y al regresar encontró las puertas abiertas.

Los ladrones se llevaron camperas, pertenencias personales y una carpeta con documentación de sus hijos, entre ellas DNI, tarjetas bancarias y un certificado de discapacidad. Al revisar el vehículo, la policía observó cables sueltos bajo el volante, lo que hace presumir que los delincuentes también intentaron robar el auto.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda, sobre calle Sarmiento. Según señaló la víctima, en la zona hay cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar a los autores. Minutos después del robo, comenzaron a registrarse intentos de compras con las tarjetas sustraídas, aunque las operaciones fueron rechazadas.