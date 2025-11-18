Juicio abreviado: piden 10 meses de prisión para un acusado de robo y encubrimiento

El Fiscal de Instrucción en lo Penal 1, Francisco Assat, pidió la homologación de un acuerdo de juicio abreviado para que Diego Roberto Rodríguez sea condenado a diez meses de prisión efectiva por los delitos de encubrimiento y robo en concurso real. El imputado se encuentra bajo prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Según detalló la Fiscalía, a Rodríguez se le atribuyen dos hechos registrados a comienzos de septiembre en la ciudad de San Luis. El primero ocurrió durante la madrugada del día 7, cuando desconocidos ingresaron a un taller mecánico y sustrajeron herramientas de trabajo. Al día siguiente, en un domicilio del Barrio CGT, fue forzada la puerta de ingreso y se llevaron un televisor de 42 pulgadas, joyas, dos ruedas completas, un cargador de batería y otros elementos.

En recorridos preventivos, personal de la Comisaría Cuarta identificó a Rodríguez mientras trasladaba una bolsa de gran tamaño. Al ser consultado, dio respuestas evasivas e intentó alejarse, por lo que fue demorado. Dentro de la bolsa se encontraron objetos que coincidían con los denunciados: un televisor, dos cubiertas con sus tazas, herramientas y un cargador de batería, entre otros. La coincidencia entre lo secuestrado y lo denunciado permitió vincularlo con ambos hechos.

La audiencia de juicio abreviado se desarrolló ante un Tribunal unipersonal del Colegio de Jueces, a cargo del juez Hugo Saá Petrino. Rodríguez estuvo asistido por la defensora adjunta en lo Penal, Lorena Luna, y manifestó su conformidad con el acuerdo, aceptando la calificación legal y su responsabilidad en los hechos.

La Fiscalía destacó como agravante una condena previa del imputado por delitos contra la propiedad.

El Tribunal deberá resolver si homologa el acuerdo y dictar sentencia dentro del plazo legal de diez días hábiles.



El juicio abreviado es un procedimiento del sistema penal que permite resolver una causa sin realizar un debate completo. La Fiscalía y la Defensa acuerdan los hechos, la calificación legal y la pena, mientras el imputado reconoce su responsabilidad. El proceso se agiliza porque no se producen pruebas en audiencia y el Tribunal solo debe evaluar si homologa el acuerdo para dictar sentencia.