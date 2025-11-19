Murió "El Cholito", un personaje querido de las calles puntanas

Era uno de los personajes más carismáticos del centro de San Luis, caminador de la plaza Pringles, con su eterna venta de lapiceras, de las que algunas escribían. Pero era imposible enojarse con él por la calidad de la tinta de su producto. “El Cholito” era un hombre bueno, un conversador atento y un vociferador a la estatura de los antiguos canillitas.

Tenía 80 años y hace un tiempo que no se lo veía en sus paradas habituales. Primero porque una sobrina se lo había llevado a vivir a Córdoba hace ya algunos años y luego por decisión propia. Su ausencia en las calles puntanas, que no pudo pasar desapercibida, alimentó el rumor que había muerto, en 2022. En esa ocasión él mismo y su pariente se encargaron de desmentir la fatídica noticia. Hoy, tres años después, hay que confirmarla.

“Cholito” se llamaba Héctor Ramón Villegas D´Amico y era un personaje de la calle, aunque no un callejero, ya que cuando vivió en San Luis residía en calle Tomás Jofré entre Mitre y Chacabuco y en su última etapa residió en Córdoba. “No extraño la calle”, le dijo a una radio puntana que lo entrevistó brevemente cuando lo dieron por muerto.

Saludaba a todo el mundo y hasta se ponía a contar alguna historia sin que nadie se lo pidiera, por el solo hecho de narrar un suceso que podría haber inventado. Le gustaba decir que sus relatos eran de muertos vivos. "Soy católico, de River y Estudiantes", era su carta de presentación.

Sus restos serán inhumados en la sala marfil del Cementerio del Rosario.