Los signos se preparan para el cambio de luna
Las expectativas por el nuevo régimen lunar se vuelcan en predicciones y algunos consejos a tener en cuenta. Por Cecilia De Belva.
Por redacción
| Hace 4 horas
ARIES:
- Una jornada que se irá presentando desde la mañana con muchos cambios favorables.
- El planeta Urano les tiene preparada una linda propuesta a nivel económico.
- En el plano sentimental: no haga promesas que no podrá cumplir.
- En el amor: felices.
- En la salud: cuide su dieta.
- En el juego: 0, 1 y 3.
TAURO:
- Este día se presenta muy positivo ya que la Luna en Tauro, su planeta regente Marte, los ayudará a desenvolverse con facilidad para la concreción de proyectos laborales.
- En el plano sentimental: mi consejo es que actúen con cautela, sean moderados en sus palabras. Actúen con paciencia y tranquilidad.
- En el amor: solución amorosa.
- En la salud: mejor.
- En el juego: 2, 3 y 5.
GÉMINIS:
- Comenzará con el planeta Júpiter dando energías positivas para seguir con una jornada favorable y entusiasta. El azar los visitará, arriesgue.
- En el plano sentimental: una duda los pone incómodos.
- En el amor: celos infundados.
- En la salud: controle sus nervios.
- En el juego: 1, 5 y 7.
CÁNCER:
- Hermosas y gratas sorpresas se auguran para este día con el paso de la Luna en Tauro.
- No habrá movimiento económico, pero sí estabilidad económica.
- En el plano sentimental: su amor es correspondido, disfrútelo.
- En el amor: bien.
- En la salud: descanse.
- En el juego: 3, 4 y 5.
LEO:
- Con su planeta regente Leo y con el paso del planeta Júpiter se asegura una linda jornada.
- Terminarán de solucionar problemas económicos.
- Tendrán reuniones familiares donde se sentirán a gusto, sumamente cómodos y divertidos.
- En el plano sentimental: una llamada, un mensaje esperado los pondrá de muy buen humor. Suerte.
- En el amor: plenos y felices.
- En la salud: paciencia.
- En el juego: 3, 6 y 8.
VIRGO:
- Vienen transitando una semana próspera y concretando negocios que no se venían dando como usted anhelaba.
- Hoy el planeta Mercurio los ayudará con el dinero.
- En el plano sentimental: Júpiter y Venus los guiará para que pasen una hermosa jornada romántica.
- En el amor: felices.
- En la salud: cuide su postura.
- En el juego: 2, 7 y 9.
LIBRA:
- ¡Ay, mis queridos librianos! Venus los tiene de suerte con la pronta colaboración en todo lo que vienen desarrollando a nivel económico y ayudando en nuevas propuestas laborales.
- En el plano sentimental: la Luna en Tauro los pone un poco nerviosos. Sea razonable y disfrute de un hermoso sábado. Éxitos.
- En el amor: comprensión.
- En la salud: bien.
- En el juego: 1, 3 y 9.
ESCORPIO:
- Su planeta regente Marte y con la Luna en Tauro les ayudará a terminar de redondear todo lo que vienen pensando, proyectando a nivel de planes de trabajo. ¡Los felicito! Suerte.
- En el plano sentimental: un corto viaje con la persona amada los pone muy felices.
- En el amor: muy bien.
- En la salud: excelente.
- En el juego: 1, 2 y 5.
SAGITARIO:
- Mis queridos regalones, dejan en claro su postura laboral y monetaria. Muy positivos para lo que viene diagramando en temas de negocios. Suerte.
- En el plano sentimental: una salida les alegra el día/noche.
- En el amor: sean menos celosos.
- En la salud: bien.
- En el juego: 7, 8 y 9.
CAPRICORNIO:
- Sus logros personales y el anuncio de prosperidad les anuncia el paso del planeta Saturno.
- Avanzan lentos, pero seguros. Empiezan a ver sus ganancias de dinero.
- En el plano sentimental: el paso de la Luna en Tauro los pone más románticos, queriendo así compartir más tiempo con la persona amada.
- En el amor: plenos y felices.
- En la salud: descanse.
- En el juego: 1, 2 y 8.
ACUARIO:
- Hora de pasar una jornada todavía acomodando su dinero y proyectando para lo que viene.
- Sea optimista, puesto que Urano, su planeta regente, lo ayuda con su energía poderosa y positiva. ¡Adelante! Éxitos.
- En el plano sentimental: demuestren a su pareja cuánto lo aman y necesitan.
- En el amor: tranquilos.
- En la salud: muy nerviosos.
- En el juego: 6, 8 y 9.
PISCIS:
- Este lindo y agradable signo regido por Neptuno nunca deja de brillar.
- ¡Adelante y suerte en todos los proyectos laborales y financieros que están con muy buena onda positiva!
- En el plano sentimental: logran conquistar el corazón y los pensamientos de la persona deseada.
- En el amor: bien.
- En la salud: cuidado con las distracciones.
- En el juego: 1, 2 y 8.
