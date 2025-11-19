Dos policías de civil abatieron a un ex convicto en Longchamps

Según informaron fuentes policiales, se trata de Kevin Joel Rodríguez, un delincuente que recuperó la libertad el 18 de septiembre. Fue abatido en Longchamps. Foto: NA.

Un joven de 22 años que había sido excarcelado hace dos meses fue abatido de dos disparos por policías que se encontraban de civiles en la localidad bonaerense de Longchamps luego de que el implicado extrajera un arma.



Según informaron fuentes policiales, se trata de Kevin Joel Rodríguez, un delincuente que recuperó la libertad el 18 de septiembre tras permanecer detenido en la Unidad Penal número 42 de Florencio Varela.



Dos miembros del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) se preparaban para llevar a cabo allanamientos en el barrio Campo Ramos, partido de Almirante Brown, donde observaron al implicado que comenzó a correr en dirección a las calles Boero y Malvinas, extrajo un revólver calibre 32 y le apuntó a los uniformados.



Uno de los oficiales tomó su arma reglamentaria, efectuó un tiro y mató a Rodríguez a la altura del cuello.



Personal de Gendarmería realizó peritajes en el lugar, mientras que la Fiscalía N°8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora no tomó temperamento con los policías al considerar que actuaron en legítima defensa.



Las autoridades constataron que el ladrón es autor de múltiples delitos en el vecindario y presenta un antecedente por un robo agravado cometido el 25 de octubre de 2021 en una causa investigada por la UFI N°15.



Sin embargo, vecinos denunciaron que se trató de un “homicidio planificado”: “Lo tenían fichado, ya sabían dónde vivía y esperaron a que esté lo más solo posible”.



“Los policías se bajaron del auto, le dicen que se detenga, él no hace caso y le pegan un tiro. Los policías no son de la zona. Ellos dicen que intentó robarles, pero no es muy creíble porque estaban en un auto”, señalaron.



De acuerdo al relato de los transeúntes, el ex presidiario asistía a un centro comunitario del barrio.



NA.

