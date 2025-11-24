Aseguran que el concejal Emilio Amaya "se acerca" a los libertarios y "pacta acuerdos"

Amaya era peronista, pero ahora pacta con los libertarios. Aseguran que tiene aspiraciones para suceder a los Macías en la intendencia.

La política del Departamento Ayacucho se sumergió en un verdadero culebrón protagonizado por el presidente del Concejo Deliberante de Quines, Emilio Amaya. Quien en un principio juró defender el mandato del Justicialismo, hoy muestra un "acercamiento" con el espacio libertario, una voltereta ideológica que sería la punta del iceberg. Detrás de esta actitud camaleónica, se ocultarían presuntos "acuerdos o intereses" diseñados para asegurar su permanencia en la órbita municipal o provincial.



El concejal electo, dirigente del Partido Justicialista y abogado, Sergio "Peteco" Álvarez, precisó en diálogo con El Diario de la República todos los detalles de la telenovela quinense. Según contó, Amaya trabajó en la última elección como encargado de la Escuela Nº 95 "Víctor Mercante" para los libertarios.



"Hoy está con el equipo de los Macías para ver si puede ser sucesor", aseguró Álvarez. Pero, como si fuera poco, sus habilidades elásticas se agravan aún más frente a algunas "mañas" recientes que ha adquirido.



"Llegó de la mano de Oscar 'Paco' Macías y recibe beneficios para su institución, que es la academia de danzas. Todo a cambio de los balances (aprobación) y dejar todo organizado para los Macías. Fue el hombre que se prestó con el tema de la baja de los sueldos cuando no tenían los dos tercios, no habló ni una sola palabra, se prestó para aprobar", cuestionó Álvarez.



Álvarez explicó que más allá de las sospechas por los "acuerdos", ya la simpatía con los libertarios configura un hecho de gravedad a nivel partidario. Sin embargo, no lo pueden sancionar ni expulsarlo porque "no es afiliado al PJ".

En definitiva, una prueba de que, para conseguir objetivos personales, se ponen la camiseta que mejor les queda de turno. El camaleón tiene un color para cada situación.

