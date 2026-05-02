El Diario de la República cumple 60 años de información e historias

Resumir 60 años de vida no es fácil. Y mucho menos si durante esos 60 años se contaron las vidas, las muertes, los triunfos, los fracasos, los goles, las atajadas, las políticas, las canciones, las decisiones y los reconocimientos de otras muchas vidas. En esa multiplicación de vivencias y de historias está guardado el mejor secreto de El Diario de la República, que hoy cumple 60 años de su fundación.

Hablar de aquel lejano primer ejemplar que salió a la calle el 2 de mayo de 1966 puede resultar anacrónico, pero es necesario. Sobre todo si se lo pone en perspectiva con esta realidad en donde la cosas cambiaron rápidamente y El Diario supo amoldarse a un presente que parece, de lo vertiginoso, no existir.

Pero existe y es retratado por este medio con la misma responsabilidad y pasión de siempre. Pasaron los periodistas, pasaron las ediciones de papel, pasaron los sorteos, los directores y El Diario de la República salió, como el sol, todas las mañanas puntanas. Carlos G. Maqueda, Angela Gutiérrez de Gatto y Zulema Rodríguez Saá fueron directores generales. Mientras que diversos profesionales le pusieron su impronta, como Eduardo Gomina, Daniel Poder, Pablo Petrolini, Paola Duhalde –la primera mujer en convertirse en la directora periodística del medio- y Cristian Flores como directores de un barco que fue de papel y ahora tiene 174 mil seguidores en Instagram y 390 mil en Facebook.

En la actualidad, el director periodístico es Miguel Fernández, que cumple su segunda etapa con ese rol en la empresa.

Los cambios son innegables, la adaptación a los nuevos tiempos forman también parte del quehacer periodístico y nunca fue excusa para dejar de informar. Porque lo que vale es justamente eso: el poder que entrega la información.

Como muchas empresas –periodísticas y de cualquier rubro- El Diario de la República tuvo que amoldarse a una realidad que propuso los cambios. La opción de aceptarlos estaba sometida a transformarse, con todo lo que eso significa. Y aquí está El Diario, con 60 años a cuestas, una historia de información que defender y muchas otras historias que todavía quedan por contar. Afortunadamente.