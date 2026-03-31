Ataque en una escuela: el tirador fue trasladado a un centro de alojamiento de menores

El adolescente de 15 años que mató a un compañero en una escuela “Mariano Moreno” de San Cristóbal, fue trasladado a un centro de alojamiento de menores de Santa Fe; en tanto que, seis de los ocho heridos en la balacera, fueron dados de alta.

Según se informó este martes, pese a la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil en marzo de 2026, el chico no podrá ser juzgado por un tribunal, debido a que el Artículo 52 determina un plazo de 180 días para su vigencia.

La novedad que trajo alivio en medio del dolor por la tragedia, fue que seis de los ocho heridos fueron dados de alta y el último parte médico confirmado por fuentes de la provincia de Santa Fe a la Agencia Noticias Argentinas detalla que dos pacientes continúan internados.

Un chico, de 13 años, cumple su primer día de internación en sala de Cuidados Especiales del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe. Acerca de su estado de salud, informaron que permanece clínicamente estable, se alimentó con buena tolerancia y sin dolor. Continúa internado con acompañamiento del equipo interdisciplinario del efector.

Sobre el otro paciente, de 15 años, precisaron que transcurre su internación estable y lúcido en el Hospital Regional "Dr. Jaime Ferré", ubicado en la ciudad de Rafaela, sin complicaciones inherentes a sus lesiones. También cuenta con acompañamiento del equipo interdisciplinario del efector.

La Escuela Normal Mariano Moreno N°40, que fue el escenario del episodio que conmocionó al país, permanecerá cerrada hasta el próximo lunes 6 de abril, momento en el que los alumnos harán un regreso escalonado.

Dolorosa despedida

Familiares, amigos y vecinos de Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado dentro del establecimiento, le dieron el último adiós en un emotivo y desolador velatorio Asociación Mutual de San Cristóbal.

Luego acompañaron a la familia en el traslado al cementerio municipal.