La burla de Sacachispas a Adorni por el uso del avión presidencial

La cuenta oficial del club Sacachispas, equipo que milita en la Primera C, se burló del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el escándalo que se generó luego de que su esposa viajara en el avión presidencial hacia Nueva York, Estados Unidos.

“Ante la duda que se originó en estos días, queremos aclarar. Ninguna esposa del plantel ni del cuerpo técnico viajó en el micro oficial en el último partido. Como corresponde, siempre se pagan el viaje cada una de forma personal”, fue el posteo de Sacachispas a modo de burla hacia el jefe de Gabinete.

Adorni, que es un miembro fundamental en el Gobierno del presidente Javier Milei, estuvo en el ojo de la tormenta durante los últimos días, luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Nueva York en el avión presidencial.

Al ser consultado sobre esta situación en una entrevista televisiva, Adorni explicó qué fue lo que ocurrió: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho tenía pasaje comprado. Después hubo un cambio en el viaje y yo quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto, Presidencia la invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma de que me acompañe… De hecho, me iba a acompañar con el pasaje pago”.__IP__

Y concluyó: “Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano además acá”.