Una joven pareja apela a la comunidad para mejorar su vivienda precaria

La situación habitacional en los barrios populares de la provincia de San Luis continúa reflejando realidades críticas. Según registros oficiales, los informes de calidad de vida y pobreza destacaron la falta de acceso a servicios esenciales en zonas vulnerables, un escenario que afectó a cerca del 30,3% de la población en el primer semestre de 2025. En este contexto, una joven pareja de la ciudad de San Luis inició una campaña solidaria para transformar las condiciones de su hogar.



Se trata de Milagros Quiroga, de 22 años, y su pareja de 20 años, quienes residen en el barrio La Vecindad. Hace aproximadamente dos meses, los jóvenes decidieron independizarse y levantaron una vivienda precaria sobre la calle Chacho Peñalosa, colindante al corredor vial Eva Perón, detrás del Polideportivo Municipal Puente Blanco. Actualmente, la estructura está compuesta por nylon y otros materiales básicos que no ofrecen las condiciones necesarias de seguridad y salud para su hijo de 2 años.



"Estamos muy agradecidos por todo lo que hemos logrado hasta ahora, pero sabemos que necesitamos ayuda para darle un hogar digno a nuestro hijo", manifestó la joven madre. Por su parte, el padre del niño, quien realiza changas en la construcción y otros trabajos ocasionales, señaló que cualquier colaboración es bienvenida, "desde un kilo de cemento hasta una mano para construir".



A pesar de las dificultades económicas, ambos mantienen el objetivo de superarse mediante la educación. Milagros relató que su meta es terminar el nivel secundario, mientras que su pareja se encuentra cursando el último año del mismo nivel. La lucha de esta familia es un reflejo de los miles de asentamientos que en todo el país carecen de infraestructura adecuada y servicios de red eléctrica, agua potable o cloacas.



La comunidad comenzó a movilizarse para colaborar con la familia y se espera recaudar lo necesario para fortalecer la construcción. Aquellas personas interesadas en brindar ayuda, ya sea con materiales de construcción, mano de obra o donaciones, pueden comunicarse al teléfono 2664-643205 o acercarse directamente al domicilio ubicado en el barrio La Vecindad.

