Un incendio consumió en minutos una casa precaria de la ciudad

Tres dotaciones de bomberos acudieron a sofocar el fuego. No hubo heridos, pero no quedó nada.

Lo poco que tenía Ariel Gómez se redujo a cenizas. Las llamas consumieron en pocos minutos la precaria estructura, fabricada con tarimas de madera, chapas y elementos reciclados, donde habitaba el joven de 32 años, en un terreno ubicado sobre calle Buenos Aires al 2000.

Tres dotaciones acudieron al llamado de auxilio, y a pesar de que llegaron casi de inmediato, no pudieron salvar las pertenencias del damnificado. Afortunadamente no hubo heridos ya que al momento del hecho el hombre no estaba dentro del refugio, según indicaron en el Cuartel Central de Bomberos de la Policía.

El hecho ocurrió entre las 13:10 y las 13:25 de este sábado. En el lugar trabajó el personal de los cuarteles I y V, junto al cuerpo de Bomberos Voluntarios.