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Parches en salud

San Luis: obstetras denuncian sobrecarga horaria con un “entrenamiento obligatorio"

La ‘novedosa’ y cuestionada medida se implementará a partir del 18 de mayo en la Maternidad provincial. Las profesionales afirman que son forzadas a cubrir guardias y que hay falta de insumos.

Por redacción
| Hace 18 horas

Licenciadas en Obstetricia afectadas a la red Atención Primaria de la Salud Nivel 1 (APS), se expresaron muy molestas por una nueva disposición ministerial que es considera como “un parche para cubrir la falta de recursos humanos”.

 

El motivo por el que han puesto el grito en el cielo, es que además de atender en los centros de salud, ahora son obligadas a realizar un ‘entrenamiento’ en la Maternidad Provincial “Dra. Teresita Baigorria”.

 

 

Según explicó una de las profesionales, la disposición les impone cubrir guardias en la Maternidad con un cronograma que no saben quién lo elaboró. Además, sostienen que lisa y llanamente se desconocen más de 10 años de trayectoria, diplomaturas y capacitaciones pagadas de sus propios bolsillos, por lo que consideran que “no necesitan instancias de entrenamiento”.

 

"Las profesionales licenciadas en Obstetricia no necesitamos ‘entrenamiento’, necesitamos que nos den insumos para que dejemos de comprarlos de nuestro bolsillo. Necesitamos respeto y reconocimiento y no cubrir huecos de guardias", fustigó Solange Ferramola, licenciada en Obstetricia del Centro de Salud de El Volcán.

 

 

La ‘novedosa iniciativa’ fue comunicada por el director de la Zona Sanitaria 1 y 5 Este del Ministerio de Salud, Martín Oviedo.

 

Las obstetras de APS exponen que la medida encubre una falta de recursos humanos en la Maternidad y que se vulneran sus derechos al asignarles tareas fuera de su ámbito habitual.

 

 

Reclaman que en lugar de reubicarlas se garanticen insumos y se reconozca su capacitación.

 

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