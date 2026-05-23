Colapinto brilló en la clasificación y largará 10° el domingo

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) continúa en racha positiva tras su histórico séptimo puesto en Miami. En el Gran Premio de Canadá, protagonizó una electrizante carrera Sprint avanzando desde el 13° hasta el 9° lugar, quedando a las puertas de la zona de puntos.



Más tarde, en la sesión de clasificación, el pilarense demostró su solidez al clasificar nuevamente a la Q3, lo que le asegurará partir desde la décima posición en la final del domingo, superando una vez más a su coequiper Pierre Gasly.



La pole position quedó en manos de George Russell (Mercedes), quien también se había adjudicado la Sprint, seguido de Andrea Kimi Antonelli en la primera fila.



"Haber hecho una qualy tan sólida es muy meritorio. Dimos un paso atrás en la clasificación, pero estamos más sólidos en carrera, creo, así que espero tener un buen domingo. Fue muy duro no haber hecho la práctica ayer. Este es un circuito de confianza. Estoy contento por el resultado y por mi actuación", declaró un feliz Colapinto tras la actividad en Montreal.



Con datos de Clarín/Redacción.

