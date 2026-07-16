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13°SAN LUIS - Jueves 16 de Julio de 2026

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Sin freno

Las mejores fotos de una tarde de miércoles inolvidable

La alegría del país fue también la alegría de la provincia que salió a celebrar y dejó algunas postales que permanecerán durante mucho tiempo en la memoria de los puntanos.

Por redacción
| Hace 3 horas

La de Leo, siempre presente.

 

 

 

Hasta las medias.

 

 

 

No sos vos, soy yo.

 

 

 

Todo es celeste y blanco.

 

 

 

Rivadavia y Pringles, la esquina de la alegría.

 

 

 

 

Cielo de dos colores.

 

 

 

Se viene, se viene.

 

 

 

 

Rezo por vos.

 

 

 

Elena, a punto de cumplir 90 años, de La Toma.

 

 

 

 

El centro de San Luis.

 

 

 

 

La familia en el puente, pura alegría.

 

 

 

 

Una cabra futbolera. 

 

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