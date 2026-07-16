Las mejores fotos de una tarde de miércoles inolvidable
La alegría del país fue también la alegría de la provincia que salió a celebrar y dejó algunas postales que permanecerán durante mucho tiempo en la memoria de los puntanos.
Por redacción
| Hace 3 horas
La de Leo, siempre presente.
Hasta las medias.
No sos vos, soy yo.
Todo es celeste y blanco.
Rivadavia y Pringles, la esquina de la alegría.
Cielo de dos colores.
Se viene, se viene.
Rezo por vos.
Elena, a punto de cumplir 90 años, de La Toma.
El centro de San Luis.
La familia en el puente, pura alegría.
Una cabra futbolera.
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