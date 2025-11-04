Alerta: usan el nombre del misionero católico Gabriel Rinaudo para estafar

Para cualquier creyente que tiene buenas obras en su corazón, un mensaje, un pedido o una sugerencia de un hermano en la fe es algo a tener en cuenta. Desde pedidos de oración hasta movidas solidarias en causas nobles, son una constante en cualquier comunidad religiosa. En este contexto, delincuentes virtuales buscan captar nuevas víctimas de estafas valiéndose del "gancho" espiritual. Esta vez, usan la imagen del reconocido misionero católico, Gabriel Rinaudo. El predicador alertó sobre la situación y pidió que lo ayuden denunciando las cuentas "truchas".



Modus operandi



Rinaudo viene alertando sobre la situación desde hace varios días. El 18 de octubre, por ejemplo, publicó en sus redes que le habían mandado solicitudes de amistad a distintas personas, desde perfiles que tenían sus fotos y su nombre: pedían plata para un orfanato.



Al mismo tiempo, otros mensajes apelaban a la cuestión trascendente para "enganchar" a los desprevenidos. "Amado hijo en Dios, no te conozco en persona, pero Dios te conoce mejor. El Señor ministrame como estaba en tu perfil para ver cosas concernientes a tu vida espiritualmente (aunque parezca un error de tipeo, el texto estaba así de incoherente y mal redactado). El Señor me dio una palabra acerca de usted. En mis oraciones vi el favor, el éxito, la alegría y el alcance de Dios a tu alrededor. Pero vi una nube oscura que te cubría, luchando contra tu progreso. Necesitas algo para romper este yugo", reza uno de los mensajes enviados desde el perfil falso.



"Quien me conoce, sabe que no hablo y no escribo así. Parece medio 'currandero'. No le den plata, por favor. Ayúdenme denunciando como perfil falso", comentó Rinaudo en sus redes.



En lo más reciente, volvió a alertar por intentos de estafa. "¿Vos creerías si yo te hablara de esta manera? Es de no creer, siguen mandando mensajes en mi nombre. Me da risa que los que me conocen, crean en esta payasada. Encima pide plata para sacar la nube negra que él ve", lamentó.



En esta nueva oportunidad, el mensaje decía: "Oro por ti, como siervo de Dios, para que nunca te falte nada bueno en el nombre de Jesucristo".



Como se advierte, aunque los intentos de estafa muestran ciertos atisbos de fe, la realidad es que mezclan la espiritualidad católica con referencias más bien paganas o de la superstición, cuestiones absolutamente antagónicas. Pero es lógico que muchas veces, de buena fe, se caiga en este tipo de comunicados. Por ello, la preocupación de Rinaudo, que fue muy claro: no hay que dar plata.



Sobre Rinaudo



Gabriel Rinaudo es un misionero católico, evangelizador, predicador, de la Renovación Carismática. Es oriundo de Fraga, San Luis. Su vida la reparte en múltiples viajes por el país y Latinoamérica, donde lleva la palabra de Dios y testimonios de fe. Miles de fieles renuevan su conversión gracias al servicio de Rinaudo.

