La fiesta que no fue tan fiesta

Aunque todo indica que la Fiesta del Empleado Público de San Luis se llevó a cabo con normalidad —con las infaltables y sonrientes fotos del gobernador Claudio Poggi—, a la luz de lo trascendido tras ese encuentro en los boxes de Potrero de los Funes, al parecer “la fiesta no fue tan fiesta”.



Algunos se atrevieron a señalar que la percepción de descontento de los trabajadores comenzó a percibirse en los días previos, cuando se enteraron del monto de los vouchers y del menú que ofrecían en los distintos foodtrucks. Algo así como un déjà vu de lo acontecido en el 2024.



Fue tal el desencanto que, en muchos lugares de trabajo, los empleados tomaron la decisión de retirar estos “papelitos” con un valor de $2.500 pesos cada uno —haciendo un total de 25 mil pesos— solo por el temor a represalias que está siempre latente en las distintas oficinas de la administración, y que no ocultan los funcionarios de la gestión de Claudio Poggi.



No obstante el “clima de látigo” que siempre está presente, en muchas áreas “se acordó” no ir a la fiesta para demostrar, a través de esta manifestación silenciosa, el descontento y la decepción que está causando el actual gobierno que, en apenas dos años, ha generado una precarización de sus condiciones laborales y económicas.



“Totalmente distinta —añaden— es la situación de los funcionarios que están con sus bolsillos bien llenitos. Por estos motivos y muchos más, es que dejamos que fueran ellos a sacarse la foto con Poggi; porque los que asistieron fueron funcionarios y los que cobran como tales sin figurar en la estructura”.



"Cuando la fiesta es para los que están en el poder y los pobres solo miramos, se refleja el sentimiento de desigualdad social y exclusión política que creó esta edición de la Fiesta del Empleado Público 2026", complementó otra trabajadora con muchos años en la gestión pública.



Estas expresiones son similares a las que utilizan con frecuencia los agentes públicos de variadas áreas para denunciar hostigamientos y situaciones en las que los recursos públicos, o los frutos del trabajo de muchos, terminan beneficiando a unos pocos en el poder.

