Entre contratos dudosos y gastos ocultos: las cuentas que el Gobierno no quiere mostrar

La gente ya no sabe qué pensar: o hay una impericia absoluta en los funcionarios provinciales, o un planificado accionar en busca de intereses mezquinos. De una u otra forma, la realidad es que el Gobierno va de "macana tras macana", sin posibilidades de hacer una sola cosa bien. Así, coloquialmente.



La Fiesta del Empleado Público es la muestra más clara de esta mirada crítica. Por un lado, la reciente celebración resultó ser una suerte de déjà vu de la convocatoria del 2024: servicio gastronómico deficiente, entradas "fantasma" y una organización con sabor a poco. Esta vez no fue la excepción.



Distintas fuentes apuntan que hubo una entrega de entradas que no guardaba relación con la convocatoria, además de la presencia de personas ajenas a la administración estatal. Como si fuera poco, los vouchers no alcanzaron para mucho: poquísimas opciones para comer y precios más caros que en los restaurantes y bares más exclusivos de la avenida Illia. Incluso aseguran que el servicio de seguridad privada contratado no está habilitado.



Food trucks con "tufillo" dudoso



La polémica más grande se relaciona con los food trucks que se dispusieron para el servicio gastronómico. Varias fuentes aseguran que la mayoría de los carros "eran de Trombotto o de sus amigos". Incluso hay emprendedores que hubiesen querido participar, pero no hubo difusión alguna para acceder a un proceso de licitación. Por los hechos, todo parece haber estado planificado.



"El ministro multifacético está para un certamen de MasterChef porque, lejos de la gestión productiva que demanda su cartera, está más interesado en los negociados externos. Cada quien cuida su quinta. Lo que no se entiende es cómo le siguen dando confianza en la gestión cuando está cuestionadísimo por manejos 'muy sospechosos' ( por ejemplo PANE)", expresó una fuente que transita los pasillos de Terrazas del Portezuelo.



De hecho, ponen bajo la lupa a la fiscal de Estado, Fabiana Zárate, quien formaría parte del "árbol genealógico" de privilegios familiares y estatales.



Un silencio que aturde



Usualmente, el Gobierno —mediante su aparato de medios y la Secretaría de Comunicación— sale a desmentir cualquier noticia que pueda perjudicarlos. Muchas veces lo hacen con explicaciones plagadas de errores de ortografía y carentes de toda lógica o coherencia, defendiendo lo indefendible.



Aún así, frente a los múltiples señalamientos por los negociados de la Fiesta del Empleado Público, no han salido a dar una sola explicación.

Ante cuestionamientos tan evidentes, sería pertinente que el Gobierno aclare cómo fue la selección de los food trucks, si incorporaron a todos los que se inscribieron, cuánto costó la fiesta y la banda de música, cuántas entradas y vouchers se distribuyeron, cuánto se gastó, cuánta ganancia hubo y qué pasó con la criticada empresa de seguridad.



Por ahora, todo remite al dicho popular: "El que calla, otorga".

