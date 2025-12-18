Trombotto "motorizó" la fiesta del empleado público con el "tufillo" de los food trucks

La fiesta del empleado público, desarrollada en Potrero de los Funes, dejó mucha tela para cortar. Por un lado, el enorme disgusto frente a la organización y los altos costos de la comida; por otro, un espeso manto de sospecha sobre posibles negociados. En este sentido, la pregunta resuena: ¿quién ganó realmente con el encuentro? Todo parece apuntar al ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto.



"La gran mayoría de los 40 puestos están muy vinculados a él o pertenecen a sus amigos. No contaban con comida suficiente y el sistema de tickets fue superengorroso; la gente estaba muy enojada. Entregaron un voucher de $25.000 para cada persona, pero con eso apenas alcanzaba para un sándwich de pollo, cerdo o carne y una gaseosa", detalló una fuente que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias. "Hubo mucha gente que no era del sector de la administración ni de ningún ente público, pero tenían vouchers y entraban igual", agregó.



¿Impulso a emprendedores o beneficio propio?



Nuevamente, Trombotto, el "senador testimonial", aparece en escena. Tras los cuestionamientos que lo vincularon con presuntas irregularidades en el PANE, ahora lo señalan como el principal beneficiario del negocio en las fiestas provinciales.



Fuentes del sector apuntan que, a través de los food trucks, el funcionario obtendría importantes ingresos. Si acaso no fuese así, hay un dato que es irrebatible: no hubo llamado a licitación pública. Ese silencio administrativo es un signo que dice mucho. Frente a la falta de información oficial —no hay detalles sobre la disposición de los puestos, la cantidad de vouchers entregados o el balance final— resuena el viejo refrán: "El que calla, otorga".



