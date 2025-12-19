¿Puja de poderes?: la pelea por las fiestas provinciales

El "rum rum" suena fuerte en Terrazas del Portezuelo. Aunque para la foto los funcionarios se muestran unidos, en una "sana coalición" que brega por intereses comunes, los hechos demuestran que cuando se tocan las "cajas", la interna del poggismo se pone al rojo vivo.



Diferentes fuentes confirmaron una puja entre el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto y el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto. Cada uno custodia con "garras y dientes" sus zonas de "juego". La cancha: los festivales provinciales.



"Pará, no te metas", sería la contundente advertencia que habría cruzado Trombotto con el dirigente merlino. Y no es para menos: el "radical de palabra" también tendría sus propios intereses puestos en los festivales provinciales.



"Vos quedate con lo tuyo, pero no te metas con esto", le habría espetado Trombotto a Álvarez Pinto en medio del tironeo por el control de los eventos. Al parecer, el ministro no tendría inconvenientes en que el intendente de Merlo maneje las fiestas del norte, pero en los eventos centrales, Trombotto marca territorio. Por ahora son trascendidos, pero ya lo dice el dicho: "Cuando el río suena...".



Por otra parte, "el gaucho pícaro" del departamento San Martín se agranda con la unción del propio Poggi, que aún en medio de fuertísimas sospechas de 'manejos no del todo claros', lo sigue eligiendo como hombre de extrema confianza.



Si bien no hay datos oficiales que certifiquen estos trascendidos, alcanza con ver el desarrollo de las iniciativas gubernamentales. Mientras en distintas convocatorias, Álvarez Pinto es el dueño de las decisiones (dando amplias ventajas a su localidad y discriminando al resto del territorio puntano), en otros eventos Trombotto "motoriza" el funcionamiento de los food trucks notablemente instalados por "cuña".

