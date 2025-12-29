Plan de viviendas: exigen revisar criterios y prohibir el acceso a propietarios

Las inscripciones y sorteos para el plan de viviendas del Gobierno han despertado innumerables reclamos por parte de los interesados, que ya en la previa de las construcciones se sienten decepcionados. El error, tal vez, está en la falta de previsibilidad. Porque aunque el Gobierno (como en gestiones anteriores) ha sido claro en que quienes tienen propiedades no accederán a una casa, la falta de control previo al sorteo y las imprecisiones o negligencias comunicacionales han derivado en una rabia colectiva entendible que, como si fuera poco, no es escuchada. Lejos de aclarar la situación y garantizar transparencia, mandan a los funcionarios (de segundo o tercer nivel) a contestar en las redes sociales las publicaciones periodísticas que molestan.



El drama es grave. Y la gente replica la indignación. No pocos plantean que es impensado ver a personas que ya poseen viviendas en el listado de aptos para el sorteo. Y es que muchos se anotaron, tal vez, pensando en los huecos legales. Porque hay gente que tiene casa, pero la propiedad está a nombre de su pareja y no están casados. ¿Cómo se constata entonces la necesidad habitacional?



Ni hablar de que hay casos de políticos o funcionarios que se anotaron y están en condiciones de participar del sorteo, teniendo casa, terrenos o propiedades varias. Pero de nuevo aparece el fantasma de los huecos legales: las mismas están a nombre de otras personas.



Probablemente el error haya sido generar esperanzas a miles de personas en todo el territorio puntano con un plan de viviendas que en realidad está pensado para la clase media, gente que puede acceder a una cuota determinada o que tiene recibos de sueldo acordes. Aquellos que están en la informalidad, que tienen planes sociales, tal vez no fueron contemplados y no se informó bien. Porque, por los hechos, más que plan de viviendas todo tiene las características de un programa habitacional para profesionales o comerciantes.



"En caso de que la gente que tiene propiedades sea adjudicada, personalmente voy a tomar las medidas pertinentes para denunciarlos, uno por uno. Es esencial priorizar a quienes necesitan una vivienda y llevan años esperando. La falta de cruce de datos previo al sorteo ha generado esta injusticia. Es hora de que las autoridades revisen los criterios y garanticen que las viviendas sociales sean para quienes más las necesitan. Insto a los legisladores a presentar un proyecto de ley que prohíba de manera definitiva que personas con vivienda propia vuelvan a acceder a planes de viviendas sociales, más aún si se trata de políticos en actividad", repudió la usuaria de Facebook Pamela Lozano. Su publicación fue viralizada.



Así como ella, decenas de personas asentaron su bronca en las redes, al menos como modo de descarga ante una gestión encaprichada en la indiferencia. Otra usuaria que denunció la situación es Georgina Mascotena, quien apuntó directamente al Gobernador.



"Señor Claudio Poggi, haré mi descargo. Cuando me inscribí, lo hice para la casa de barrio, como todo el mundo. Salí para la autoconstrucción, que a eso se lo daban a los más pobres por no ganar más de un millón de pesos. Para acceder, necesito un terreno, pagar a un albañil y las cuotas de los materiales, que supera lo de vivienda en todos los sentidos", repudió.



"Dejaron a la gente que realmente no tiene nada sin la posibilidad de un techo para sus hijos. Avaricia en su máximo esplendor. Gente de mierda sin corazón. Acá en Santa Rosa somos muchas las familias que nos merecemos un techo. Yo puedo pagar una casa, que la anhelo, y me he anotado desde que tengo a mis hijos y nunca quedé. Ahora quedo en algo a lo que no voy a poder acceder", agregó.



Así, tanto en publicaciones particulares como en descargos en las redes, la gente no deja de apuntar contra el plan de viviendas. Por lo pronto, las energías solo están puestas para que los funcionarios comenten a favor del Gobierno en cuanta noticia expone las realidades actuales.

